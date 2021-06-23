На Кубани вводят обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан

Обязательная вакцинация от коронавируса введена для отдельных категорий граждан в Краснодарском крае, говорится в постановлении регионального управления Роспотребнадзора.

В частности, речь идёт о работниках образовательных организаций, общественного питания, торговли продовольственными и непродовольственными товарами, туриндустрии, транспорта.

Обязательная вакцинация от COVID-19 введена в ряде регионов России для определённых категорий населения из-за резкого роста числа инфицированных.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что это привычный инструмент для преодоления различных инфекций. По её словам, в первую очередь это касается тех, кто связан с постоянным контактом с людьми.

В Кремле подчёркивали, что власти не рассматривают возможность тотальной вакцинации всего населения, а позиция глав субъектов обусловлена ухудшившейся эпидемиологической обстановкой.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян принять участие в кампании по вакцинации, чтобы вместе преодолеть эпидемию.