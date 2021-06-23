На Дальнем Востоке начались учения с участием 10 тысяч военных

На Дальнем Востоке стартовали масштабные военные учения с участием 10 тыс. военнослужащих, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«На островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря стартовало двустороннее учение с соединениями и воинскими частями армейского корпуса Восточного военного округа, силами Тихоокеанского флота», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, манёвры проводятся под личным руководством исполняющего обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова.

Они являются одним из этапов проверки оперативной и боевой подготовки войск в летнем периоде обучения. В ходе мероприятия планируется отработать применение межвидовой группировки войск для обеспечения военной безопасности России на восточных рубежах.

Задействовано до 500 единиц боевой техники, около 32 летательных аппаратов, порядка 12 кораблей и судов ТОФ.

В начале июня «Известия» писали, что расчёты беспилотников соединения морской пехоты Балтийского флота провели тренировку по развёртыванию разведывательных постов в позиционном районе.