В Минэнерго России заявили о стабильной ситуации на рынке авиакеросина

Министерство энергетики России не видит предпосылок для появления дефицита керосина на рынке в стране и сообщает о стабильности ситуации с авиакеросином.

«В настоящий момент страна сформировала достаточные запасы топлива, а производство выросло до уровня, способного удовлетворить выросший спрос», — приводит ТАСС заявление Минэнерго.

Отмечается, что производство керосина в июне 2021 года ожидается на уровне свыше одного млн тонн, что превышает уровень аналогичного периода допандемийного 2019 года.

«Среднесуточные торги керосином составляют 7,4 тыс. тонн, что на 6% выше аналогичного периода 2019 года», — отметили в ведомстве.

Ранее Минэнерго прокомментировало ситуацию на рынке дизельного топлива.