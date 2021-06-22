В здании МВД в Москве произошло задымление
«Сегодня около 21:50 в одном из технических помещений административного здания МВД России, расположенного по адресу улица Житная, д. 12, по предварительной информации, вследствие перенагрузки системы охлаждения в серверной произошло задымление», — говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».
Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет, задымление ликвидировано.
Ранее заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков рассказал о трёх пострадавших при пожаре на складе пиротехники на Лужнецкой набережной.