В здании МВД в Москве произошло задымление

В здании МВД России в Москве произошло задымление. Как сообщили в пресс-центре министерства, предварительной причиной ЧП стала перегрузка системы охлаждения в серверной.

«Сегодня около 21:50 в одном из технических помещений административного здания МВД России, расположенного по адресу улица Житная, д. 12, по предварительной информации, вследствие перенагрузки системы охлаждения в серверной произошло задымление», — говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет, задымление ликвидировано.

Ранее заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков рассказал о трёх пострадавших при пожаре на складе пиротехники на Лужнецкой набережной.