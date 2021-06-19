Заммэра Москвы рассказал о пострадавших при пожаре на складе пиротехники

Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков рассказал о пострадавших при пожаре на складе пиротехники на Лужнецкой набережной.

Он сообщил, что «в результате возгорания один человек из числа обслуживающего персонала пострадал, трое пожарных получили соответствующие небольшие какие-то травмы».

«Два человека отказались от госпитализации, одного мы отправили в институт Склифосовского, он вдохнул пары дыма, это неопасная травма», — цитирует ТАСС Бирюкова.

Ранее сообщалось, что на Лужнецкой набережной в Москве произошло возгорание на складе пиротехники.

Позднее стало известно о локализации пожара.