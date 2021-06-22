Парки Подмосковья приняли 15 млн посетителей с начала года

Короткая ссылка
Парки Московской области приняли не менее 15 млн посетителей за полгода.
Парки Подмосковья приняли 15 млн посетителей с начала года
  • © mikhailkhaykin / Instagram

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минблагоустройства.

«Это в полтора раза выше, чем за аналогичный период прошлого года», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.

Наибольшей популярностью пользовался парк «Пехорка» в Балашихе, который посетили более 1 млн гостей. Далее следует парк Льва Толстого в Химках — более 711 тыс. посетителей.

На третьем месте — парк Богородского округа, свыше 681 тыс. гостей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 200 тыс. человек поддержали акцию «Спасибо врачам!», которая проходила с 14 по 20 июня в парках Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить