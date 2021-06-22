Парки Подмосковья приняли 15 млн посетителей с начала года

Парки Московской области приняли не менее 15 млн посетителей за полгода.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минблагоустройства.

«Это в полтора раза выше, чем за аналогичный период прошлого года», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.

Наибольшей популярностью пользовался парк «Пехорка» в Балашихе, который посетили более 1 млн гостей. Далее следует парк Льва Толстого в Химках — более 711 тыс. посетителей.

На третьем месте — парк Богородского округа, свыше 681 тыс. гостей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 200 тыс. человек поддержали акцию «Спасибо врачам!», которая проходила с 14 по 20 июня в парках Московской области.