Более 200 тысяч человек поддержали акцию «Спасибо врачам!» в подмосковных парках

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Более 200 тыс. человек поддержали акцию «Спасибо врачам!», которая проходила с 14 по 20 июня в парках Московской области.
Более 200 тысяч человек поддержали акцию «Спасибо врачам!» в подмосковных парках
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

«Спасибо неравнодушным жителям, которые приняли участие в акции, и, конечно, нашим волонтёрам. Акция ещё раз привлекла внимание людей к героической миссии врачей в наше время», — заявил он.

Всего за минувшую неделю подмосковные парки приняли 940 тыс. посетителей.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге наградили бизнесменов за помощь во время пандемии.

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