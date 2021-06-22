В мае 2021 года средний размер потребительского кредита в России вырос на 43,6% за год и составил 294,5 тыс. рублей.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с апрелем показатель снизился на 2,4% (в прошлом месяце были зафиксированы рекордные 301,7 тыс. рублей).

Что касается регионов, то наибольший средний размер потребкредита оказался в Москве (577,2 тыс. рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (538,2 тыс.), Московской области (450,7 тыс.), а также в Санкт-Петербурге (428,6 тыс.).

Ранее директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по оформлению ипотеки.