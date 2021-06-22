В Калининградской области начнут выдавать жилищные сертификаты учителям

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В Калининградской области начнут выдавать единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения на основании сертификата учителям, работающим в государственных и муниципальных школах.
В Калининградской области начнут выдавать жилищные сертификаты учителям
  • © REUTERS/Sergei Karpukhin

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Получить сертификат могут педагоги, которые не являются собственниками жилого помещения или арендаторами квартир по соцнайму. Среди условий — преподавание одного из таких общеобразовательных предметов, как русский язык и литература, математика, физика, информатика и ИКТ, химия.

Претендовать на сертификат могут преподаватели до 40 лет включительно, имеющие стаж педагогической деятельности учителя не менее пяти лет в соответствующей должности.

«Сегодня многие учителя сталкиваются с проблемой приобретения жилья. Мы решили помочь тем, кто каждый день занимается образованием и воспитанием наших детей. Уверен в том, что новая выплата станет востребованной», — заявил губернатор Антон Алиханов.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе 15 молодым семьям выдали свидетельства о праве на получение социальной выплаты для покупки квартиры или строительства жилого дома.

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