В Севастополе 15 молодых семей получили жилищные сертификаты

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В Севастополе 15 молодым семьям выдали свидетельства о праве на получение социальной выплаты для покупки квартиры или строительства жилого дома.
В Севастополе 15 молодых семей получили жилищные сертификаты
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Стоимость свидетельства рассчитывается по методике, утверждённой Минстроем России, а также зависит от состава семьи. Так, молодая семья из четырёх человек получила сертификат на сумму 2,16 млн рублей», — сообщила пресс-служба правительства города.

Жилищные сертификаты выдаются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» госпрограммы «Жилище». С начала её реализации было выдано 200 таких сертификатов. В 2020 году их получили 49 семей.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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