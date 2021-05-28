В Севастополе 15 молодых семей получили жилищные сертификаты
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Стоимость свидетельства рассчитывается по методике, утверждённой Минстроем России, а также зависит от состава семьи. Так, молодая семья из четырёх человек получила сертификат на сумму 2,16 млн рублей», — сообщила пресс-служба правительства города.
Жилищные сертификаты выдаются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» госпрограммы «Жилище». С начала её реализации было выдано 200 таких сертификатов. В 2020 году их получили 49 семей.
Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.