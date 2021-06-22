В Кировской области вынесли приговор по делу о ложном сообщении о теракте

В Кировской области вынесли приговор мужчине по делу о ложном сообщении о теракте.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональную прокуратуру.

В феврале 31-летний житель Нолинского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по номеру 112 и заявил о якобы готовящемся взрыве в посёлке Медведок. На место прибыли оперативные службы. Взрывчатка или взрывные устройства найдены не были.

Мужчина возместил ущерб. Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей. Приговор вступил в силу.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму перед судом предстанет обвиняемый в ложном сообщении о теракте в школе.