В Москве снизилось на 40% число нарушений масочного режима в транспорте

В Москве число нарушений масочного режима в общественном транспорте снизилось на 40%. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок».

«С 12 по 20 июня 2021 года зафиксировано свыше 8 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что с 3 по 11 июня было выявлено 14 тыс. подобных нарушений.

Ранее начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что более 19,5 тыс. нарушений ковид-требований выявлено в столице с 9 июня.

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