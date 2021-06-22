В Москве более 19,5 тысячи нарушений ковид-требований выявлено с 9 июня

Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что более 19,5 тысячи нарушений ковид-требований выявлено в столице с 9 июня.

«Во всех общественных пространствах проводятся проверки использования гражданами масок. В первую очередь контроль усилен на наземном общественном транспорте, в метрополитене, в торговых и развлекательных центрах. С 9 июня выявлено более 19,5 тысячи нарушений», — приводит РИА Новости слова Данчикова.

Он отметил, что с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции усилен контроль за соблюдением санитарных норм и правил.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявлено 6555 случаев коронавируса.