В Москве более 19,5 тысячи нарушений ковид-требований выявлено с 9 июня
- РИА Новости
«Во всех общественных пространствах проводятся проверки использования гражданами масок. В первую очередь контроль усилен на наземном общественном транспорте, в метрополитене, в торговых и развлекательных центрах. С 9 июня выявлено более 19,5 тысячи нарушений», — приводит РИА Новости слова Данчикова.
Он отметил, что с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции усилен контроль за соблюдением санитарных норм и правил.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявлено 6555 случаев коронавируса.