В АТОР дали прогноз по турпотоку в Турцию

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В Ассоциации туроператоров России дали прогноз по турпотоку в Турцию.
В АТОР дали прогноз по турпотоку в Турцию
  • Pixabay

Об этом сообщает Life.ru.

«Турпоток из России в Турцию (на всех направлениях, включая Анталью, курорты Эгейского побережья и Стамбул) с 22 июня до конца сентября может составить около 3 млн человек», — заявили в АТОР.

Данный показатель включает и тех, кто не смог вылететь в Турцию во второй половине апреля — июне. Высокий сезон может продлиться в случае хорошей погоды и благоприятных цен, эксперты ожидают его в октябре.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что российские туристы начали менять путёвки на отечественные курорты в пользу Турции.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с поездками в Турцию.

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