Шойгу провёл встречу с главкомом ВС Мьянмы
«Сегодняшней встрече придаём особое значение, ведь Мьянма для нас — проверенный временем стратегический партнёр и надёжный союзник в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе», — приводит его слова ТАСС.
Также российский министр отметил, что важной составляющей всего комплекса отношений двух стран является взаимодействие в военной и военно-технической областях.
Шойгу добавил, что Россия настроена прилагать усилия по укреплению двусторонних связей с Мьянмой с опорой на сложившиеся между странами взаимопонимание, уважение и доверие.
Ранее Шойгу провёл переговоры с министром обороны Вьетнама.