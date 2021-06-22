Шойгу провёл встречу с главкомом ВС Мьянмы

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл рабочую встречу с главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайном. Шойгу отметил, что Мьянма является надёжным союзником России.

«Сегодняшней встрече придаём особое значение, ведь Мьянма для нас — проверенный временем стратегический партнёр и надёжный союзник в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе», — приводит его слова ТАСС.

Также российский министр отметил, что важной составляющей всего комплекса отношений двух стран является взаимодействие в военной и военно-технической областях.

Шойгу добавил, что Россия настроена прилагать усилия по укреплению двусторонних связей с Мьянмой с опорой на сложившиеся между странами взаимопонимание, уважение и доверие.

Ранее Шойгу провёл переговоры с министром обороны Вьетнама.

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