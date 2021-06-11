Шойгу провёл переговоры с министром обороны Вьетнама
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«Рассчитываю на дальнейшее тесное и доверительное взаимодействие по линии наших оборонных ведомств. Большое значение неизменно придаём взаимодействию в военной и военно-технической областях», — заявил Шойгу.
Он напомнил, что в 2021 году исполнилось 20 лет со дня установления стратегического партнёрства между двумя странами.
«Несмотря на продолжение карантинных ограничений, поддерживаем политический диалог на всех уровнях. Наша сегодняшняя встреча — яркое тому подтверждение», — отметил Шойгу.
В свою очередь, министр национальной обороны Вьетнама выразил уверенность, что военное сотрудничество двух стран будет укрепляться.
Ранее Шойгу заявил о планах по развитию военного сотрудничества с Сербией.