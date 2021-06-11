Шойгу провёл переговоры с министром обороны Вьетнама

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с министром национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянгом. Беседе состоялась в режиме видео-конференц-связи по инициативе вьетнамской стороны.

«Рассчитываю на дальнейшее тесное и доверительное взаимодействие по линии наших оборонных ведомств. Большое значение неизменно придаём взаимодействию в военной и военно-технической областях», — заявил Шойгу.

Он напомнил, что в 2021 году исполнилось 20 лет со дня установления стратегического партнёрства между двумя странами.

«Несмотря на продолжение карантинных ограничений, поддерживаем политический диалог на всех уровнях. Наша сегодняшняя встреча — яркое тому подтверждение», — отметил Шойгу.

В свою очередь, министр национальной обороны Вьетнама выразил уверенность, что военное сотрудничество двух стран будет укрепляться.

Ранее Шойгу заявил о планах по развитию военного сотрудничества с Сербией.