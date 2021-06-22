МВД планирует до августа привить от COVID 60% полицейских без антител

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В пресс-центре МВД России сообщили, что российская полиция планирует до августа вакцинировать не менее 60% сотрудников.
МВД планирует до августа привить от COVID 60% полицейских без антител
  • РИА Новости

«Руководители подразделений органов внутренних дел ориентированы на достижение в июле 2021 года охвата первым компонентом вакцин от новой коронавирусной инфекции и в августе 2021 года — вторым компонентом не менее 60% сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, которые не болели COVID-19 и не имеют антител к SARS-CoV-2», — приводит РИА Новости сообщение пресс-центра.

Отмечается, что особый акцент будет сделан на охват прививками против COVID-19 постоянного состава, а также курсантов.

Ранее сообщалось, что в сибирских частях ЦВО более 2 тыс. новобранцев вакцинировали от COVID-19.

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