МВД планирует до августа привить от COVID 60% полицейских без антител

В пресс-центре МВД России сообщили, что российская полиция планирует до августа вакцинировать не менее 60% сотрудников.

«Руководители подразделений органов внутренних дел ориентированы на достижение в июле 2021 года охвата первым компонентом вакцин от новой коронавирусной инфекции и в августе 2021 года — вторым компонентом не менее 60% сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, которые не болели COVID-19 и не имеют антител к SARS-CoV-2», — приводит РИА Новости сообщение пресс-центра.

Отмечается, что особый акцент будет сделан на охват прививками против COVID-19 постоянного состава, а также курсантов.

Ранее сообщалось, что в сибирских частях ЦВО более 2 тыс. новобранцев вакцинировали от COVID-19.