В сибирских частях ЦВО более 2 тысяч новобранцев вакцинировали от COVID-19
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Как отмечается, к настоящему времени прививку от COVID-19 сделали более 2 тыс. человек.
Иммунизация проводится в военных медицинских учреждениях на добровольной основе с письменного согласия военнослужащих.
К вакцинации привлекают также и часть личного состава из числа ранее перенёсших инфекцию.
Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.