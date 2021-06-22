В сибирских частях ЦВО более 2 тысяч новобранцев вакцинировали от COVID-19

В соединениях и воинских частях Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Сибири, продолжается вакцинация новобранцев, призванных весной 2021 года.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Как отмечается, к настоящему времени прививку от COVID-19 сделали более 2 тыс. человек.

Иммунизация проводится в военных медицинских учреждениях на добровольной основе с письменного согласия военнослужащих.

К вакцинации привлекают также и часть личного состава из числа ранее перенёсших инфекцию.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.