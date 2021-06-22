Минобрнауки опровергло работу над программой по «чипированию мозга»

Министерство науки и высшего образования РФ опровергло информацию о том, что при его участии ведётся разработка программы по внедрению микрочипов в мозг.

«Минобрнауки опровергло информацию о программе по чипированию мозга. Указанная программа не имеет финансирования», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в конце 2020 года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности её разработки.

Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минобрнауки, написало, что российское правительство разрабатывает федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021—2029 годы» по развитию технологий нейроинтерфейсов.

Издание утверждает, что документ разработан Российской академией наук совместно с Московским государственным университетом.