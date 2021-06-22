«Коммерсантъ»: в России работают над вживлением микрочипов в мозг
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Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минобрнауки, документ разработан Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ и одобрен Владимиром Путиным в марте. Это следует из письма главы РАН Александра Сергеева.
В частности, программа подразумевает развитие технологий нейроинтерфейсов «мозг — компьютер», позволяющих управлять внешними устройствами с использованием электрических сигналов мозга.
Авторы проекта отмечают необходимость увеличения научной базы по таким технологиям, а также массового выпуска передовых прототипов.
Стоимость проекта оценивается в 54 млрд рублей.
Ранее учёные МГУ провели серию экспериментов по распознаванию проговариваемых про себя русских фонем путём анализа электроэнцефалограммы.