«Коммерсантъ»: в России работают над вживлением микрочипов в мозг

Короткая ссылка
Правительство России разрабатывает федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021—2029 годы» по развитию технологий нейроинтерфейсов.
«Коммерсантъ»: в России работают над вживлением микрочипов в мозг
  • © Getty Images

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минобрнауки, документ разработан Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ и одобрен Владимиром Путиным в марте. Это следует из письма главы РАН Александра Сергеева.

В частности, программа подразумевает развитие технологий нейроинтерфейсов «мозг — компьютер», позволяющих управлять внешними устройствами с использованием электрических сигналов мозга.

Авторы проекта отмечают необходимость увеличения научной базы по таким технологиям, а также массового выпуска передовых прототипов.

Стоимость проекта оценивается в 54 млрд рублей.

Ранее учёные МГУ провели серию экспериментов по распознаванию проговариваемых про себя русских фонем путём анализа электроэнцефалограммы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить