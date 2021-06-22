«Коммерсантъ»: в России работают над вживлением микрочипов в мозг

Правительство России разрабатывает федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021—2029 годы» по развитию технологий нейроинтерфейсов.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минобрнауки, документ разработан Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ и одобрен Владимиром Путиным в марте. Это следует из письма главы РАН Александра Сергеева.

В частности, программа подразумевает развитие технологий нейроинтерфейсов «мозг — компьютер», позволяющих управлять внешними устройствами с использованием электрических сигналов мозга.

Авторы проекта отмечают необходимость увеличения научной базы по таким технологиям, а также массового выпуска передовых прототипов.

Стоимость проекта оценивается в 54 млрд рублей.

Ранее учёные МГУ провели серию экспериментов по распознаванию проговариваемых про себя русских фонем путём анализа электроэнцефалограммы.