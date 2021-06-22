Дело блогера Била о ДТП в Москве поступило в прокуратуру

Дело блогера Била о ДТП в центре Москвы поступило в прокуратуру, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«В прокуратуру Москвы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении 25-летнего Эдуарда Биля», — говорится в сообщении.

Блогер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным Life.ru, в общей сложности он выплатил пострадавшей в ДТП с его участием женщине 11 млн рублей.

1 апреля в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Спортивная Audi, за рулём которой сидел пранк-блогер Эдвард Бил, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo, в котором находилась сотрудница аппарата Госдумы Мария Артёмова.

Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.