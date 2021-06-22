Песков заявил о менее выгодном положении не привитых от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не привитые от коронавируса и не имеющие антител к нему россияне попадут в менее выгодное положение.

«Поведение вируса настолько нестандартное, что те, кто не привит, и те, кто не имеет иммунитета, эти люди так или иначе попадут в менее выгодное положение, чем те, кто имеет иммунитет — либо переболев, либо сделав прививку», — заявил Песков.

Он отметил, что «реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит».

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что получает обращения о дискриминации от граждан, которые не привились от коронавируса.

Обязательная вакцинация от COVID-19 введена в ряде регионов России для отдельных категорий граждан из-за резкого роста числа инфицированных.

В Кремле отмечали, что власти не рассматривают возможность тотальной вакцинации всего населения.