В Москве ещё две детские поликлиники перешли на электронные медкарты

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Ещё две детские поликлиники столицы присоединились к пилотному проекту по полному переходу на электронные медкарты.
В Москве ещё две детские поликлиники перешли на электронные медкарты
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«Ещё две детские поликлиники с сегодняшнего дня приступают к ведению исключительно электронных медицинских карт. Это детские поликлиники №30 и №52», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, подчеркнув, что, несмотря на пандемию в городе, продолжается цифровизация здравоохранения.

Ранее от бумажных карт отказались в детских поликлиниках №110 и №122.

Как ранее сообщало ФАН, московские врачи-рентгенологи с июня будут использовать искусственный интеллект для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.

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