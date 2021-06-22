В Москве ещё две детские поликлиники перешли на электронные медкарты

Ещё две детские поликлиники столицы присоединились к пилотному проекту по полному переходу на электронные медкарты.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«Ещё две детские поликлиники с сегодняшнего дня приступают к ведению исключительно электронных медицинских карт. Это детские поликлиники №30 и №52», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, подчеркнув, что, несмотря на пандемию в городе, продолжается цифровизация здравоохранения.

Ранее от бумажных карт отказались в детских поликлиниках №110 и №122.

Как ранее сообщало ФАН, московские врачи-рентгенологи с июня будут использовать искусственный интеллект для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.