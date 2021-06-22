В благотворительном сервисе на mos.ru появился новый раздел
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Найти все фонды и изучить о них информацию теперь может любой пользователь, в том числе неавторизованный.
По словам председателя комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерины Драгуновой, данный сервис даст возможность гражданам узнавать о благотворительных программах и направлять средства в адрес подключённых к нему организаций в удобное время и неограниченное количество раз.
Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.