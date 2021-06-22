В благотворительном сервисе на mos.ru появился новый раздел

В благотворительном сервисе на сайте mos.ru появился специальный раздел, в котором размещена информация о всех благотворительных организациях, участвующих в проекте.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Найти все фонды и изучить о них информацию теперь может любой пользователь, в том числе неавторизованный.

По словам председателя комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерины Драгуновой, данный сервис даст возможность гражданам узнавать о благотворительных программах и направлять средства в адрес подключённых к нему организаций в удобное время и неограниченное количество раз.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.