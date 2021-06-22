В Ижевске музыканты приняли участие в мероприятии в День памяти и скорби

В Ижевске во вторник, 22 июня, Государственный симфонический оркестр республики исполнил первую часть Симфонии №7 («Ленинградская симфония») Дмитрия Шостаковича.

ИА «Удмуртия» провело прямую трансляцию мероприятия.

Концерт прошёл в сквере Победы, а начался в символический час — когда фашистские захватчики напали на СССР в 1941 году.

В свою очередь, на Ямале в этот день зажгли свечи в память об ушедших на фронт, сообщает «Ямал-Регион».

Так, в Новом Уренгое в 06:00 на площади Памяти активисты, волонтёры, ветераны и жители города возложили цветы и поставили свечи к Вечному огню, почтив память героев войны.

Ранее сообщалось, что Музей Победы в Москве будет открыт для бесплатного посещения 22 июня.