В Ижевске музыканты приняли участие в мероприятии в День памяти и скорби

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В Ижевске во вторник, 22 июня, Государственный симфонический оркестр республики исполнил первую часть Симфонии №7 («Ленинградская симфония») Дмитрия Шостаковича.
В Ижевске музыканты приняли участие в мероприятии в День памяти и скорби
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ИА «Удмуртия» провело прямую трансляцию мероприятия.

Концерт прошёл в сквере Победы, а начался в символический час — когда фашистские захватчики напали на СССР в 1941 году.

В свою очередь, на Ямале в этот день зажгли свечи в память об ушедших на фронт, сообщает «Ямал-Регион».

Так, в Новом Уренгое в 06:00 на площади Памяти активисты, волонтёры, ветераны и жители города возложили цветы и поставили свечи к Вечному огню, почтив память героев войны.

Ранее сообщалось, что Музей Победы в Москве будет открыт для бесплатного посещения 22 июня.

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