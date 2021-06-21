Музей Победы в Москве будет открыт для бесплатного посещения 22 июня
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Об этом информирует «Москва 24» со ссылкой на сайт музея.
«22 июня с 12:00 до 18:00 вход в главное здание Музея Победы бесплатный», — говорится в сообщении.
В пресс-службе музея рассказали, что к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны музеем была подготовлена специальная программа.
Так, в 12:00 в Зале памяти и скорби пройдёт минута молчания, после чего все желающие смогут зажечь свечи, почтив подвиг советских воинов.
В 16:00 в кинозале «Жуков» бесплатно покажут картину «Девятаев».
Как ранее сообщал «Новый Севастополь», в мае передвижная выставочная экспозиция Русского географического общества начала работу в севастопольском Доме офицеров флота.