Музей Победы в Москве будет открыт для бесплатного посещения 22 июня

Москвичей и гостей города пригласили бесплатно посетить Музей Победы в День памяти и скорби — 22 июня.

Об этом информирует «Москва 24» со ссылкой на сайт музея.

«22 июня с 12:00 до 18:00 вход в главное здание Музея Победы бесплатный», — говорится в сообщении.

В пресс-службе музея рассказали, что к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны музеем была подготовлена специальная программа.

Так, в 12:00 в Зале памяти и скорби пройдёт минута молчания, после чего все желающие смогут зажечь свечи, почтив подвиг советских воинов.

В 16:00 в кинозале «Жуков» бесплатно покажут картину «Девятаев».

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», в мае передвижная выставочная экспозиция Русского географического общества начала работу в севастопольском Доме офицеров флота.