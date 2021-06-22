В центре Гамалеи заявили о росте тяжёлых случаев COVID-19 у молодых

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Коронавирусная инфекция «молодеет», всё больше тяжёлых случаев фиксируется у молодых людей, заявил руководитель лаборатории центра им. Гамалеи Владимир Гущин.
В центре Гамалеи заявили о росте тяжёлых случаев COVID-19 у молодых
  • Reuters

В эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» он отметил, что со временем у новых штаммов свойства «не меняются в лучшую сторону».

«Мы видим, наоборот, повышение способности передаваться от человека к человеку, мы видим, что люди, наоборот, болеют тяжелее, болезнь молодеет, появляется большее количество тяжёлых случаев среди молодых», — цитирует специалиста ТАСС.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург заявил, что индийский штамм коронавируса представляет опасность, поскольку этот вариант вируса, проникая в клетки, становится очень устойчивым к антителам.

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