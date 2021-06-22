«Российская газета»: кабмин поддержал идею ввести штрафы за выброс мусора из машин

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Российское правительство подготовило положительный отзыв на инициативу, «вводящую специальное наказание за выброс мусора из машин». Об этом информирует «Российская газета».

Отмечается, что соответствующие поправки предлагается внести в КоАП.

Как сообщает издание, проект разработан и направлен в правительство для отзыва Мосгордумой и Мособлдумой. Инициатива в целом повышает штрафы за выброс мусора не там, где надо. 

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об увеличении до трёх лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде.

Отмечается, что законом предлагается увеличить до трёх лет уголовный срок за пьяное вождение, если водитель ранее уже был судим за это. 

Также увеличивается размер штрафа за подобное деяние — от 300 тыс. до 500 тыс. вместо 200—300 тыс. рублей «или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до трех лет» взамен «от одного года до двух лет».

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