«Российская газета»: кабмин поддержал идею ввести штрафы за выброс мусора из машин

Российское правительство подготовило положительный отзыв на инициативу, «вводящую специальное наказание за выброс мусора из машин». Об этом информирует «Российская газета».

Отмечается, что соответствующие поправки предлагается внести в КоАП.

Как сообщает издание, проект разработан и направлен в правительство для отзыва Мосгордумой и Мособлдумой. Инициатива в целом повышает штрафы за выброс мусора не там, где надо.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об увеличении до трёх лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде.

Отмечается, что законом предлагается увеличить до трёх лет уголовный срок за пьяное вождение, если водитель ранее уже был судим за это.

Также увеличивается размер штрафа за подобное деяние — от 300 тыс. до 500 тыс. вместо 200—300 тыс. рублей «или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до трех лет» взамен «от одного года до двух лет».