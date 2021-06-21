Санкт-Петербург примет участие в акции «Свеча памяти», которая состоится в ночь на 22 июня.

В частности, в ночь на 22 июня на Троицком мосту появится лазерная проекция свечи. Её подготовили при поддержке комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации и газеты «Петербургский дневник».

Акция также состоится на Марсовом поле, Дворцовой и Адмиралтейской набережных.

«Свечу памяти» проведут и в Краснодарском крае, передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Пользователям интернета предлагают зажечь виртуальную свечу на сайте организатора.

Всего в регионе состоится более 800 памятных мероприятий. Например, в Краснодаре волонтёры будут раздавать значки с красной гвоздикой. В Краснодарском театре драмы представят спектакль «А зори здесь тихие».

Ранее сообщалось, что Музей Победы в Москве будет открыт для бесплатного посещения 22 июня.