Петербург примет участие в акции «Свеча памяти»

Короткая ссылка
Санкт-Петербург примет участие в акции «Свеча памяти», которая состоится в ночь на 22 июня.
Петербург примет участие в акции «Свеча памяти»
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

В частности, в ночь на 22 июня на Троицком мосту появится лазерная проекция свечи. Её подготовили при поддержке комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации и газеты «Петербургский дневник».

Акция также состоится на Марсовом поле, Дворцовой и Адмиралтейской набережных.

«Свечу памяти» проведут и в Краснодарском крае, передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Пользователям интернета предлагают зажечь виртуальную свечу на сайте организатора.

Всего в регионе состоится более 800 памятных мероприятий. Например, в Краснодаре волонтёры будут раздавать значки с красной гвоздикой. В Краснодарском театре драмы представят спектакль «А зори здесь тихие».

Ранее сообщалось, что Музей Победы в Москве будет открыт для бесплатного посещения 22 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить