В российском МИД прокомментировали результаты выборов в Армении
- Reuters
«Рассчитываем, что итоги избирательного процесса после их законодательного оформления будут способствовать поступательному развитию Армении, дальнейшему укреплению российско-армянских отношений», — сообщается на официальном сайте МИД России.
Захарова также добавила, что результаты выборов будут способствовать полной «реализации трёхсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года».
Ранее сообщалось, что партия и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на досрочных парламентских выборах, набрав почти 54% голосов.
Как сообщает ФАН, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин выразил мнение, что Пашинян выиграл потому, что у армянского народа не было другого выбора, так как всё политическое пространство «создано Западом и американскими политтехнологами».