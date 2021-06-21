В российском МИД прокомментировали результаты выборов в Армении

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты внеочередных выборов в Национальное собрание Армении.
В российском МИД прокомментировали результаты выборов в Армении
  • Reuters

«Рассчитываем, что итоги избирательного процесса после их законодательного оформления будут способствовать поступательному развитию Армении, дальнейшему укреплению российско-армянских отношений», — сообщается на официальном сайте МИД России.

Захарова также добавила, что результаты выборов будут способствовать полной «реализации трёхсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года».

Ранее сообщалось, что партия и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на досрочных парламентских выборах, набрав почти 54% голосов.

Как сообщает ФАН, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин выразил мнение, что Пашинян выиграл потому, что у армянского народа не было другого выбора, так как всё политическое пространство «создано Западом и американскими политтехнологами».

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