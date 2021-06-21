Захарова назвала «бредом» оценки итогов саммита в Женеве политологами США

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявила, что негативные оценки итогов саммита президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена в Женеве со стороны американских политологов являются «бредом».
Захарова назвала «бредом» оценки итогов саммита в Женеве политологами США
  • Reuters

По словам Захаровой, негативные заявления об итогах саммита Путина и Байдена, прошедшего в Женеве 16 июня, «не имеют ничего общего с реальностью».

Она отметила, что подобные заявления являются «классикой американской пропаганды».

«Они (американские политологи. — RT) все питаются вот этим самым обсуждением новых санкций дополнительных, постоянно находятся на гребне этой информационной пены», — цитирует ТАСС слова Захаровой.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил Путина с Джеймсом Бондом во время саммита в Женеве.

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