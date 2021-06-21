Захарова назвала «бредом» оценки итогов саммита в Женеве политологами США
- Reuters
По словам Захаровой, негативные заявления об итогах саммита Путина и Байдена, прошедшего в Женеве 16 июня, «не имеют ничего общего с реальностью».
Она отметила, что подобные заявления являются «классикой американской пропаганды».
«Они (американские политологи. — RT) все питаются вот этим самым обсуждением новых санкций дополнительных, постоянно находятся на гребне этой информационной пены», — цитирует ТАСС слова Захаровой.
Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил Путина с Джеймсом Бондом во время саммита в Женеве.