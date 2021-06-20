Пушков сравнил Путина с Джеймсом Бондом во время саммита в Женеве
«В этой встрече Джеймсом Бондом от политики скорее выглядел Владимир Путин, готовый ответить на любые вопросы и уверенный в себе», — написал Пушков в своём Telegram-канале.
По его мнению, американский президент Джо Байден звучал увереннее накануне саммита, однако на самой встрече выглядел «заметно бледнее».
Пушков отметил, что Байден «хотел показать себя первым и главным политиком мира, но именно это ему не удалось».
Сенатор подчеркнул, что во время саммита «Путин смотрелся увереннее и выигрышнее».