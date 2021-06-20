Пушков сравнил Путина с Джеймсом Бондом во время саммита в Женеве

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил российского президента Владимира Путина во время саммита России и Соединённых Штатов в Женеве с Джеймсом Бондом.

«В этой встрече Джеймсом Бондом от политики скорее выглядел Владимир Путин, готовый ответить на любые вопросы и уверенный в себе», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

По его мнению, американский президент Джо Байден звучал увереннее накануне саммита, однако на самой встрече выглядел «заметно бледнее».

Пушков отметил, что Байден «хотел показать себя первым и главным политиком мира, но именно это ему не удалось».

Сенатор подчеркнул, что во время саммита «Путин смотрелся увереннее и выигрышнее».

Ранее Путин рассказал об итогах встречи с Байденом.

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