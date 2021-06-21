Росавиация запретила авиакомпании «Скол» эксплуатировать 35 судов

Короткая ссылка
Росавиация исключила 35 воздушных судов из сертификата эксплуатанта авиакомпании «Скол» из-за неисполнения обязательств по договорам лизинга.
Росавиация запретила авиакомпании «Скол» эксплуатировать 35 судов

«Из сертификата эксплуатанта авиакомпании «Скол» исключаются 35 воздушных судов, ранее переданные АО ГТЛК в лизинг авиакомпании», — говорится в сообщении Росавиации.

Отмечается, что при этом «Скол» может выполнять полёты, в том числе по социально значимым маршрутам, и осуществлять авиационные работы, используя оставшийся парк воздушных судов в количестве 18 штук.

Авиакомпания «Скол» специализируется на самолётных и вертолётных перевозках на территории Восточной и Западной Сибири.

Ранее в Росавиации прокомментировали ситуацию с полётами над Белоруссией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить