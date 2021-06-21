Росавиация запретила авиакомпании «Скол» эксплуатировать 35 судов

Росавиация исключила 35 воздушных судов из сертификата эксплуатанта авиакомпании «Скол» из-за неисполнения обязательств по договорам лизинга.

«Из сертификата эксплуатанта авиакомпании «Скол» исключаются 35 воздушных судов, ранее переданные АО ГТЛК в лизинг авиакомпании», — говорится в сообщении Росавиации.

Отмечается, что при этом «Скол» может выполнять полёты, в том числе по социально значимым маршрутам, и осуществлять авиационные работы, используя оставшийся парк воздушных судов в количестве 18 штук.

Авиакомпания «Скол» специализируется на самолётных и вертолётных перевозках на территории Восточной и Западной Сибири.

Ранее в Росавиации прокомментировали ситуацию с полётами над Белоруссией.