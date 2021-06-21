В Москве начали работать «свободные от COVID-19» рестораны

Глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что на сегодняшний день более 170 предприятий общественного питания в Москве перешли на «антиковидный» режим работы.

Отмечается, что «антиковидные» заведения могут работать в любое время суток, а от посетителей не требуется ношения масок и перчаток, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Немерюка.

По его словам, хоть гости таких ресторанов будут приходить без средств индивидуальной защиты и столы в кафе можно расставлять ближе, чем на 1,5 м друг от друга, персонал всё равно будет обязан работать в масках и перчатках.

Посещать рестораны, подключившиеся к эксперименту, смогут только те граждане, которые завершили вакцинацию и готовы подтвердить это QR-кодом с сайта госуслуг.

Эксперимент планируется провести до 29 июня.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в ресторанах Москвы «свободные от COVID-19» зоны для привитых.