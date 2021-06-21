В Москве начали работать «свободные от COVID-19» рестораны
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Отмечается, что «антиковидные» заведения могут работать в любое время суток, а от посетителей не требуется ношения масок и перчаток, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Немерюка.
По его словам, хоть гости таких ресторанов будут приходить без средств индивидуальной защиты и столы в кафе можно расставлять ближе, чем на 1,5 м друг от друга, персонал всё равно будет обязан работать в масках и перчатках.
Посещать рестораны, подключившиеся к эксперименту, смогут только те граждане, которые завершили вакцинацию и готовы подтвердить это QR-кодом с сайта госуслуг.
Эксперимент планируется провести до 29 июня.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в ресторанах Москвы «свободные от COVID-19» зоны для привитых.