В Новгородской области ношение масок станет обязательным на работе

Короткая ссылка
Для сотрудников предприятий и организаций Новгородской области, не прошедших вакцинацию от коронавируса, обязательным требованием для нахождения на работе станет ношение масок.
В Новгородской области ношение масок станет обязательным на работе
  • РИА Новости

«С завтрашнего дня работодатели не должны допускать на рабочее место сотрудников без индивидуальных средств защиты, кроме вакцинированных», — приводит ТАСС сообщение оперштаба.

Отмечается, что работодателям предлагается ограничить служебные командировки в другие регионы.

Кроме того, в регионе с полуночи до 06:00 приостанавливается работа общепита, включая торговлю навынос и доставку. Исключения составят только кафе, расположенные вдоль федеральных трасс.

До 21:00 могут работать торгово-развлекательные комплексы и кинотеатры.

Ранее в Подмосковье заявили о готовности ужесточить карантинные ограничения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить