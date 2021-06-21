В Новгородской области ношение масок станет обязательным на работе
- РИА Новости
«С завтрашнего дня работодатели не должны допускать на рабочее место сотрудников без индивидуальных средств защиты, кроме вакцинированных», — приводит ТАСС сообщение оперштаба.
Отмечается, что работодателям предлагается ограничить служебные командировки в другие регионы.
Кроме того, в регионе с полуночи до 06:00 приостанавливается работа общепита, включая торговлю навынос и доставку. Исключения составят только кафе, расположенные вдоль федеральных трасс.
До 21:00 могут работать торгово-развлекательные комплексы и кинотеатры.
Ранее в Подмосковье заявили о готовности ужесточить карантинные ограничения.