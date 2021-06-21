В Новгородской области ношение масок станет обязательным на работе

Для сотрудников предприятий и организаций Новгородской области, не прошедших вакцинацию от коронавируса, обязательным требованием для нахождения на работе станет ношение масок.

«С завтрашнего дня работодатели не должны допускать на рабочее место сотрудников без индивидуальных средств защиты, кроме вакцинированных», — приводит ТАСС сообщение оперштаба.

Отмечается, что работодателям предлагается ограничить служебные командировки в другие регионы.

Кроме того, в регионе с полуночи до 06:00 приостанавливается работа общепита, включая торговлю навынос и доставку. Исключения составят только кафе, расположенные вдоль федеральных трасс.

До 21:00 могут работать торгово-развлекательные комплексы и кинотеатры.

Ранее в Подмосковье заявили о готовности ужесточить карантинные ограничения.