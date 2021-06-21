После ДТП с автобусами на Кубани госпитализированы два человека

После столкновения двух автобусов в Туапсинском районе Краснодарского края госпитализированы два человека.

«В Туапсинском районе автобус Volvo перевозил 40 детей в возрасте от семи до 16 лет и двух взрослых сопровождающих. В результате ДТП госпитализированы 14-летний мальчик (житель Краснодара) и 49-летний водитель автобуса Volvo», — приводит ТАСС сообщение ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Там отметили, что это уточнённая информация.

Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали о столкновении двух автобусов, двигавшихся в попутном направлении, с последующим возгоранием одного из них.

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, после столкновения в больницу доставили 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних.