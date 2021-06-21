В Подмосковье заявили об увеличении числа записывающихся на вакцинацию от COVID-19

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Министр здравоохранения и заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова заявила об увеличении числа записывающихся на вакцинацию от COVID-19 в регионе.
В Подмосковье заявили об увеличении числа записывающихся на вакцинацию от COVID-19
  • РИА Новости

«Записей у нас прирост увеличился. Начиная с 15 июня он вырос в день, я сейчас говорю не о вакцинациях, а о записях на вакцинацию, практически каждый день запись увеличивается в два раза», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Стригункова заявила, что власти региона готовы ужесточить карантинные ограничения, если ситуация с коронавирусом не будет взята под контроль.

В конце мая доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.

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