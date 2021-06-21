Экс-главу Астраханской области приговорили к пяти годам колонии

Бывшего главу астраханского правительства Расула Султанова приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии за злоупотребление служебными полномочиями.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию суда.

Кроме того, бывший министр финансов региона Виталий Шведов приговорён к пяти годам и шести месяцам с отбыванием наказания в колонии общего режима за такое же преступление.

В 2019 году в отношении бывшего главы Астраханской области Расула Султанова и министра финансов региона Виталия Шведова было возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий. Ущерб по этому делу составил 212 млн рублей.