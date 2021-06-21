Мотострелки Северного флота прошли курс тактической медицины
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Как сообщают «Невские новости», учения состоялись в преддверии Дня медицинского работника, который отметили 20 июня.
Мероприятия прошли на полосе препятствий, которая максимально похожа на поле боя.
В ходе учений бойцам нужно было в том числе по-пластунски подползать к условно раненным, накладывать жгуты и оттаскивать пострадавших в укрытие.
Мотострелки отработали тактические навыки и выполнили нормативы.
Подобный базовый курс теперь будут проходить все бойцы отдельной мотострелковой бригады Северного флота во время первого года службы.
Ранее издание «ПолитЭксперт» сообщило, что бойцы ВДВ провели учения в Краснодарском крае.