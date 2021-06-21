Мотострелки Северного флота прошли курс тактической медицины

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Занятия по тактической медицине провели для военнослужащих мотострелковой бригады Северного флота.
Мотострелки Северного флота прошли курс тактической медицины
  • © РИА Новости / Игорь Зарембо

Как сообщают «Невские новости», учения состоялись в преддверии Дня медицинского работника, который отметили 20 июня.

Мероприятия прошли на полосе препятствий, которая максимально похожа на поле боя.

В ходе учений бойцам нужно было в том числе по-пластунски подползать к условно раненным, накладывать жгуты и оттаскивать пострадавших в укрытие. 

Мотострелки отработали тактические навыки и выполнили нормативы.

Подобный базовый курс теперь будут проходить все бойцы отдельной мотострелковой бригады Северного флота во время первого года службы.

Ранее издание «ПолитЭксперт» сообщило, что бойцы ВДВ провели учения в Краснодарском крае.

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