Губернатор Волгоградской области ревакцинировался от коронавируса

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что он ревакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19.
Губернатор Волгоградской области ревакцинировался от коронавируса
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

Как сообщили ТАСС в пресс-службе обладминистрации, соответствующее заявление глава области сделал во время встречи с членами Общественной палаты региона.

«Учитывая, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся напряжённой, я проверил наличие антител в крови после первой вакцинации, после которой уже прошло значительное время, и увидел их серьёзное снижение. Поэтому принял решение и буквально накануне прошёл ревакцинацию — ещё раз вакцинировался», — сказал он.

Как отметил губернатор, он считает вопрос вакцинации крайне важным, поэтому решил собственным примером подчеркнуть необходимость вакцинации от коронавируса.

Ранее вице-премьер России Татьяна призвала россиян задуматься о ревакцинации от коронавируса.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.

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