Губернатор Волгоградской области ревакцинировался от коронавируса
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Как сообщили ТАСС в пресс-службе обладминистрации, соответствующее заявление глава области сделал во время встречи с членами Общественной палаты региона.
«Учитывая, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся напряжённой, я проверил наличие антител в крови после первой вакцинации, после которой уже прошло значительное время, и увидел их серьёзное снижение. Поэтому принял решение и буквально накануне прошёл ревакцинацию — ещё раз вакцинировался», — сказал он.
Как отметил губернатор, он считает вопрос вакцинации крайне важным, поэтому решил собственным примером подчеркнуть необходимость вакцинации от коронавируса.
Ранее вице-премьер России Татьяна призвала россиян задуматься о ревакцинации от коронавируса.
Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.