На помощь пострадавшим от ливней в Ялте выделили около 58 млн рублей

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Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что первый транш в размере 57,8 млн рублей был направлен на помощь пострадавшим от стихии.
На помощь пострадавшим от ливней в Ялте выделили около 58 млн рублей
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом пишет агентство «Крыминформ».

«Глава республики выделил 57,8 млн рублей, первый транш на помощь пострадавшим в Ялте. Сейчас Совмин прорабатывает порядок выплат компенсации юридическим лицам, а также возможной компенсации за автомобили. В настоящий момент уже работает 11 комиссий по Ялте по компенсации людям, которые пострадали во время стихии», — сказала она.

По данным Павленко, в зоне подтопления в Кореизе остаётся 37 домов.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать содействие в ликвидации последствий сильных ливней в Крыму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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