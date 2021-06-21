На помощь пострадавшим от ливней в Ялте выделили около 58 млн рублей
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Об этом пишет агентство «Крыминформ».
«Глава республики выделил 57,8 млн рублей, первый транш на помощь пострадавшим в Ялте. Сейчас Совмин прорабатывает порядок выплат компенсации юридическим лицам, а также возможной компенсации за автомобили. В настоящий момент уже работает 11 комиссий по Ялте по компенсации людям, которые пострадали во время стихии», — сказала она.
По данным Павленко, в зоне подтопления в Кореизе остаётся 37 домов.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать содействие в ликвидации последствий сильных ливней в Крыму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.