Мурашко высказался о ситуации с коронавирусом в крупных городах

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в городах-миллионниках и регионах с высокой плотностью населения необходимы повышенные меры безопасности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Мегаполисы, крупные города, как их называют, миллионники, — это на сегодняшний день те субъекты России, где требуется наибольшее внимание», — сказал он.

Он уточнил, что повышенные меры безопасности требуются в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и ряде других регионов.

Ранее Мурашко заявил, что в России достаточно коек для больных с коронавирусом.

При этом он отметил, что регионам нужно при необходимости оперативно развёртывать новые места для пациентов с COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.