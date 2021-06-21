Мурашко высказался о ситуации с коронавирусом в крупных городах
- РИА Новости
«Мегаполисы, крупные города, как их называют, миллионники, — это на сегодняшний день те субъекты России, где требуется наибольшее внимание», — сказал он.
Он уточнил, что повышенные меры безопасности требуются в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и ряде других регионов.
Ранее Мурашко заявил, что в России достаточно коек для больных с коронавирусом.
При этом он отметил, что регионам нужно при необходимости оперативно развёртывать новые места для пациентов с COVID-19.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.