Мурашко высказался о ситуации с коронавирусом в крупных городах

Короткая ссылка
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в городах-миллионниках и регионах с высокой плотностью населения необходимы повышенные меры безопасности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Мурашко высказался о ситуации с коронавирусом в крупных городах
  • РИА Новости

«Мегаполисы, крупные города, как их называют, миллионники, — это на сегодняшний день те субъекты России, где требуется наибольшее внимание», — сказал он.

Он уточнил, что повышенные меры безопасности требуются в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и ряде других регионов.

Ранее Мурашко заявил, что в России достаточно коек для больных с коронавирусом.

При этом он отметил, что регионам нужно при необходимости оперативно развёртывать новые места для пациентов с COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить