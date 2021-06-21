На Кольцевой линии метро Москвы обновили подвижной состав

В столице завершено обновление подвижного состава Кольцевой линии метрополитена — теперь по ней курсируют 35 современных поездов «Москва-2020».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на mos.ru.

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что Кольцевая линия — одна из наиболее востребованных у пассажиров метро.

В условиях роста заболеваемости коронавирусом обновление подвижного состава имеет особое значение, так как у современных поездов имеется встроенная система автоматического обеззараживания воздуха.

«Сейчас уже две трети подвижного состава метро относится к поездам новых поколений, а до конца 2023 года обновление достигнет 80%», — добавил Ликсутов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начались работы по строительству двух станций центрального участка Троицкой линии.