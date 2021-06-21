На Ставрополье более 300 тысяч человек вакцинировались от COVID-19
- РИА Новости
Об этом пишет pobeda26.ru.
Губернатор напомнил, что вакцинация считается единственным способом защитить себя от вируса.
Ежедневно число инфицированных в Ставропольском крае растёт — остановить этот процесс призвана прививочная кампания.
Как отмечается, за минувшие сутки заболевание выявили у 81 жителя Ставрополья, при этом лишь 19 человек были выписаны из медучреждений после выздоровления.
Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.