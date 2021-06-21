В России упростят порядок распределения психотропных лекарств между регионами

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В России упростят порядок перераспределения между регионами незарегистрированных психотропных лекарств для пациентов с неврологическими и иными заболеваниями.
В России упростят порядок распределения психотропных лекарств между регионами
  • © Lilly
  • globallookpress.com

Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе встречи со своими заместителями.

«Правительство изменит порядок распределения незарегистрированных лекарств для пациентов с неврологическими и иными заболеваниями. Речь идёт о наркотических и психотропных препаратах, которые у нас в стране пока не производятся», — приводит его слова ТАСС.

Глава правительства объяснил, что нередко бывают такие ситуации, когда в одном регионе подобных лекарств избыток, а в другом их не хватает. Мишустин объяснил, что это вынуждает пациентов привозить препараты из-за границы с нарушением закона и риском получить фальсификат. 

«Чтобы предотвратить такие случаи и помочь людям, нуждающимся в подобных препаратах, получать их своевременно и легально, правительство утвердило порядок их перераспределения», — рассказал премьер.

По его словам, регионы теперь смогут оперативно обмениваться неиспользованными запасами таких медикаментов.

В конце мая кабмин выделил более 9,5 млрд рублей на средства реабилитации для инвалидов.

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