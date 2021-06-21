В Тюменской области продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19

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Власти Тюменской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу до 18 июля, а также ввели новые требования для жителей региона.
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

В соответствии с постановлением правительства области №120-п запрещено находиться в общественных местах без маски, нарушать режим самоизоляции (для непривитых граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями).

Кроме того, в регионе под запрет попало проведение массовых мероприятий в помещениях.

Действует и ряд других ограничений.

Работодателям, в свою очередь, рекомендовано стимулировать сотрудников к вакцинации от COVID-19.

Также не менее 30% персонала должны быть переведены на дистанционную работу (без учёта тех, кто привит).

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.

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