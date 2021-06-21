В Тюменской области продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
В соответствии с постановлением правительства области №120-п запрещено находиться в общественных местах без маски, нарушать режим самоизоляции (для непривитых граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями).
Кроме того, в регионе под запрет попало проведение массовых мероприятий в помещениях.
Действует и ряд других ограничений.
Работодателям, в свою очередь, рекомендовано стимулировать сотрудников к вакцинации от COVID-19.
Также не менее 30% персонала должны быть переведены на дистанционную работу (без учёта тех, кто привит).
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.