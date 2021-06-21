Власти Челябинска возобновят дезинфекцию в городе из-за COVID-19
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Об этом сообщает URA.RU.
«В связи с ухудшением ситуации по коронавирусу следует возобновить дезинфекцию общественных пространств. В том числе парков, скверов, остановок общественного транспорта, детских площадок и подъездов в многоквартирных домах. Обработка должна проводится не менее двух раз в неделю, отчитываться ежедневно», — распорядилась Котова.
Как ранее сообщал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.