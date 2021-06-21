Власти Челябинска возобновят дезинфекцию в городе из-за COVID-19

Мэр Челябинска Наталья Котова заявила, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом в городе возобновят обработку общественных пространств и жилых домов дезинфицирующими составами.

Об этом сообщает URA.RU.

«В связи с ухудшением ситуации по коронавирусу следует возобновить дезинфекцию общественных пространств. В том числе парков, скверов, остановок общественного транспорта, детских площадок и подъездов в многоквартирных домах. Обработка должна проводится не менее двух раз в неделю, отчитываться ежедневно», — распорядилась Котова.

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