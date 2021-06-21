В Госдуме прокомментировали идею о сертификатах на образование для многодетных семей

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение выдавать многодетным семьям денежные сертификаты на получение среднего или высшего профессионального образования.
В Госдуме прокомментировали идею о сертификатах на образование для многодетных семей
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Бессараб отметила, что сейчас существует достаточно много льгот для многодетных семей.

Также, по её словам, было бы неплохо, например, добавить возможность бесплатного обучения по квотам высшего учебного заведения. 

Комментируя идею ввести образовательные сертификаты для детей из многодетных семей, депутат подчеркнула, что это предложение следует проработать более внимательно.

«Может быть, обсудить непосредственно с многодетными семьями, что они подскажут, и исходить из этого», — заключила парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать многодетным семьям денежные сертификаты на получение среднего или высшего профессионального образования. 

Подробнее — в материале RT.

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