Чернышенко: взыскание алиментов перейдёт в онлайн-формат к 2023 году

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что к 2023 году процедура взыскания алиментов перейдёт в онлайн-формат.
Чернышенко: взыскание алиментов перейдёт в онлайн-формат к 2023 году
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«К 2023 году процедура взыскания алиментов будет переведена в онлайн-формат и будет осуществляться преимущественно удалённо. Таким образом, государство защитит интересы и права ребёнка», — сказал он.

Чернышенко отметил, что в рамках процедуры будет составлена система электронного межведомственного взаимодействия, в том числе с банками и работодателями. 

К 2023 году планируется реализовать возможность подавать иск в мировой суд через портал госуслуг.

«Все банки будут подключены к ФССП через электронный документооборот», — добавил Чернышенко.

В мае в Министерстве юстиции предложили создать реестр неплательщиков алиментов.

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