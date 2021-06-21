Чернышенко: взыскание алиментов перейдёт в онлайн-формат к 2023 году

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что к 2023 году процедура взыскания алиментов перейдёт в онлайн-формат.

«К 2023 году процедура взыскания алиментов будет переведена в онлайн-формат и будет осуществляться преимущественно удалённо. Таким образом, государство защитит интересы и права ребёнка», — сказал он.

Чернышенко отметил, что в рамках процедуры будет составлена система электронного межведомственного взаимодействия, в том числе с банками и работодателями.

К 2023 году планируется реализовать возможность подавать иск в мировой суд через портал госуслуг.

«Все банки будут подключены к ФССП через электронный документооборот», — добавил Чернышенко.

В мае в Министерстве юстиции предложили создать реестр неплательщиков алиментов.