Чернышенко: взыскание алиментов перейдёт в онлайн-формат к 2023 году
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«К 2023 году процедура взыскания алиментов будет переведена в онлайн-формат и будет осуществляться преимущественно удалённо. Таким образом, государство защитит интересы и права ребёнка», — сказал он.
Чернышенко отметил, что в рамках процедуры будет составлена система электронного межведомственного взаимодействия, в том числе с банками и работодателями.
К 2023 году планируется реализовать возможность подавать иск в мировой суд через портал госуслуг.
«Все банки будут подключены к ФССП через электронный документооборот», — добавил Чернышенко.
В мае в Министерстве юстиции предложили создать реестр неплательщиков алиментов.