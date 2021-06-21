Вакцинироваться от COVID-19 можно в семи столичных офисах «Мои документы»

В Москве бесплатно вакцинироваться от коронавируса можно в семи офисах «Мои документы», среди которых шесть флагманов и центр госуслуг района Ясенево.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Так, вакцинацию можно пройти во флагманских офисах ЦАО — ТРЦ «Афимолл Сити», ЮЗАО — ТРЦ «Спектр», ЮАО — ТРЦ Columbus, ВАО — ТРЦ «Щёлковский», ЮВАО — ТЦ «Город», САО — ТРЦ «Метрополис», а также в центре госуслуг района Ясенево — Новоясеневский проспект, дом 9.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.