Вакцинироваться от COVID-19 можно в семи столичных офисах «Мои документы»
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Так, вакцинацию можно пройти во флагманских офисах ЦАО — ТРЦ «Афимолл Сити», ЮЗАО — ТРЦ «Спектр», ЮАО — ТРЦ Columbus, ВАО — ТРЦ «Щёлковский», ЮВАО — ТЦ «Город», САО — ТРЦ «Метрополис», а также в центре госуслуг района Ясенево — Новоясеневский проспект, дом 9.
Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.